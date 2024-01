Adeg Thaler schließt nach 20 Jahren: "Wir hatten wirklich viele Stammkunden"

"Es bleibt ein Adeg"

Warum der beliebte Nahversorger aufhört

Neue Schwanenmarkt-Filiale

Susanne Mathis vom Schwanenmarkt Fitz bestätigt gegenüber VOL.AT die Übernahme des Bregenzer Adeg-Markts. "Es gibt in Zukunft auch eine Schwanenmarkt Filiale in Bregenz", meint sie. Das Angebot aus Wolfurt kommt mit über 50 regionalen Lieferanten dann auch nach Bregenz. Das Sortiment in Bregenz wird somit laut der Kauffrau noch attraktiver für die Kunden. Die bisherigen Produkte werden so gut wie möglich übernommen. Der älteste Nahversorger in Wolfurt expandiert somit. Die Familie Mathis kommt mit über 85 Jahren Erfahrung im Lebensmittelhandel nach Bregenz.