Actionreiches Wochende für unsere künftigen Helden

Jugend der Feuerwehr, Wasserrettung, Rotes Kreuz und Samariterbund probten für Ernstfall.

FELDKIRCH “Was für ein Wochenende!”, gaben sich die Jugendlichen der Blaulichtorganisationen begeistert. Ein Höhepunkt jagte den nächsten. In Summe waren rund 80 Nachwuchskräfte der Jugendfeuerwehr Altenstadt, Samariterbund Feldkirch, Feuerwehr Stadt, Wasserrettung, Rotes Kreuz, Feuerwehr Rankweil und Gisingen dabei. Gestartet hat das Großevent am Freitag. Dort hat die Jugend Ölspuren in der Grütza beseitigt, den Sturz eines Fahrradfahrers gesichert, akutes Abdomen behandelt, “ertrinkende” Personen aus der Ill gerettet und Raufhandel beim TSV deeskaliert und Sachgüter aus der Nafla (Höhe Zangerle) geborgen. Auch ein Fehlalarm gehörte zu dem Übungsablauf am ersten Tag.