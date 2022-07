Actionreicher Schulabschluss am Alten Rhein

Die Sportlehrer der Mittelschule Hasenfeld haben sich für ihre Schüler ein einzigartiges Sportfest am Alten Rhein organisiert.

Lustenau Einer der letzten Schultage der Mittelschule Hasenfeld wurde von den Schülern vergangene Woche ganz besonders zelebriert. „Wir haben unser Sportfest dieses Jahr zum ersten Mal an den Alten Rhein verlegt“, erklärte Sportlehrerin Helga Riedmann. Bei strahlendem Sonnenschein und zwölf verschiedenen Action-Stationen konnten sich die Schüler nochmals richtig austoben. Und damit es nicht bei einem Sportfest im herkömmlichen Sinn blieb, wurde dieses zum „Action Run“ gemacht. „Die Schüler waren von Anfang an begeistert, denn sie mussten schnell im Team verschiedenste Sport- und Spielestationen meistern“, so die Lehrerin.