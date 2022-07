Action und Spaß zum Ferienauftakt

Letzte Woche veranstaltete der FC Lustenau 1907 wieder das beliebte „School is out“-Sommercamp.

Lustenau. So können die Ferien starten! Zumindest nach dem Geschmack der rund 90 Burschen und Mädchen, die vergangene Woche das bereits 9. Raiffeisen „School is out“-Sommercamp des FC Lustenau 1907 besuchten. Eine Woche lang erlebten Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren bei traumhaftem Sommerwetter Sport und Spaß im Lustenauer Holzstadion. Neben Fußball – „der eindeutige Renner bei den Jungs“, wie Organisator Thomas Sperger bestätigte, standen Tischtennis, Tischfußball, Geschicklichkeits- und Wasserspiele, aber auch Basteln und Malen auf dem Programm. Die Kids kamen in Sachen Abwechslung voll auf ihre Kosten und genossen unbeschwerte Ferientage.

Gelegenheit gibt es dafür tatsächlich noch einmal. In der letzten Schulwoche (5.9 bis 9.9.) bietet der FC Lustenau 1907 auch wieder das beliebte „Fit for school-Camp“ an. Hier werden die Teilnehmer auf das kommende Schuljahr vorbereitet und können gleichzeitig Sport betreiben. „Das Camp verbindet immer eine Einheit Lernen und eine Einheit Sport. Spielerisch, in entspannter Atmosphäre und individuell werden die Kinder von kompetenten Pädagogen sowie Sportstudenten und Fußball-Trainern betreut“, so Thomas Sperger abschließend. (cth)