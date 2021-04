Action und Spaß in den Sommerferien

Bereits zum achten Mal finden dieses Jahr die beliebten Sommercamps des FC Lustenau statt.

Lustenau. In den beiden Feriencamps „School is out“ und „Fit for school“ bietet der FC Lustenau 1907 Kindern wieder eine unvergessliche Ferienwoche, die ganz im Zeichen von „Action, Spiel, Spaß und leckerer Verpflegung“ stehen.

In der ersten Ferienwoche startet das „School is out“ Sommercamp. Dabei können Kinder neue Sportarten kennenlernen kombiniert mit viel Spaß an der Bewegung. „Unser Ziel ist es, mit unseren motivierten Trainern und tatkräftigen Helfern den kids zum Ferienauftakt eine abwechslungsreiche Woche zu bereiten“, erklärt Thomas Sperger vom FC Lustenau 1907. Auf dem Programm stehen Basketball, Baseball, Catch the Flag, Football, Parcours und Athletic, Badminton, Floorball, Wasserspiele, Hip Hop und Zumba – ganz nach dem Motto: „Langeweile ist out, dafür sind Action, Fun und Adventure angesagt.“ „Aber auch Klassiker wie Tischtennis, Fußball und Koordinationsspiele werden heuer wieder in unserem Ferienprogramm nicht fehlen“, so Lisa Hämmerle vom Sommercamp-Team.

Pauken und Bewegung im Einklang

In der letzten Ferienwoche geht dann das „Fit for school“ Camp in eine weitere Runde. Hier werden die Teilnehmer auf das kommende Schuljahr vorbereitet und können gleichzeitig Sport betreiben. „Das Camp verbindet immer eine Einheit Lernen und eine Einheit Sport. Spielerisch, in entspannter Atmosphäre und individuell werden die Teilnehmer von kompetenten PädagogInnen, Volks- und MittelschullehrerInnen sowie SportstudentInnen und Fußball-Trainern betreut“, erläutert Thomas Sperger.

Entstanden sind die Camps vor Jahren aus einem Maturaprojekt der HAK Bregenz. „Ein Projekt, das zeigt wie Diplomarbeiten nachhaltig für das Vereinsleben nützlich sein können und wie Schule und Praxis auch nach der Matura weitergelebt werden können“, zeigt sich Sperger begeistert.