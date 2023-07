Action, Spaß und unvergessliche Ferientage

Der FC Lustenau 1907 lud zum 10. School is out-Sommercamp.

Der Stimmung tat dies aber keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Beim Besuch am Donnerstagvormittag herrschte im Holzstadion auch bei regnerischem Wetter beste Laune. Die jüngeren Kinder vergnügten sich beim Malen und mit Brettspielen, ein paar Ecken weiter ging es an den Fußball- und Tischtennistischen rund und ein paar wetterfeste Teilnehmer kickten trotzdem auf dem Rasen. Hochbetrieb herrschte auch in Sachen Tauschbörse. An den Biertischen wurden fleißig FCL-Pickerle getauscht und geklebt.

Langeweile war somit auch beim diesjährigen School is out Camp definitiv nicht angesagt. „Wir sind begeistert, wie super das Camp wieder ankommt. Bereits im April waren wir ausgebucht und auch unser Fit for School Camp kurz vor Schulbeginn ist voll“, so Sperger. Ein großes Dankeschön gab es von ihm dann auch noch – neben seinen tüchtigen Schülerinnen – an alle engagierten Helfer sowie an den Hauptsponsor BMW Unterberger, die gemeinsam wieder für einen gelungenen Ferienspaß für so viele Kinder sorgten. (cth)