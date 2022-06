Action Day bei der Feuerwehrjugend

In Lustenau hat die Feuerwehrjugend einen ganzen Tag lang gelöscht, gerettet und geborgen und dabei das Gelernte praktisch umgesetzt.

Lustenau „Heute geht es spannend her. Wir haben für unsere Feuerwehrjugend ein vielseitiges Drehbuch an Einsätzen geschrieben“, sagte Milos Zivanovic (28) vielversprechend. Er ist Einsatzleiter beim Action Day der Feuerwehrjugend Lustenau und unterstützt Jugendleiter Stefan Knoll an diesem besonderen Tag. 18 Feuerwehrjungen und -mädchen nahmen am einmal jährlich stattfindenden Action Day am Samstag teil, an dem sie einen Tag lang verschiedenste Einsätze praktisch übten.

Ausgabe von Pager „Wir sind heute von sieben Uhr in der Früh bis um Mitternacht im Einsatz“, erklärte Nino Leandro Lacher (11) stolz. Er erhielt, wie alle seine Kameraden, gleich am Morgen einen Pager von Jugendleiter Stefan Knoll überreicht. „Wenn der Pager los geht, müssen wir so schnell wir können abfahrtsbereit sein und zu unserem Einsatzort eilen“, erklärte er. Dass man dabei schon nervös sei, erklärten die 18 Teilnehmenden gleich nach ihrem ersten Einsatz, bei dem sie eine brennende Hütte löschen mussten. „Ich war ehrlich gesagt aufgeregt, als der erste Alarm um neun Uhr los ging“, sagte Nino Leandro Lacher.

Unvorhersehbare Einsätze „Die Jugendlichen wissen nicht, was auf sie zukommt. Uns aktiven Feuerwehrlern geht es auch so“, sagte Ausbildner Knoll. „Kein Einsatz gleicht dem anderen und auch wir können uns vor Ort erst ein genaues Bild unserer Arbeit machen.“ Ziel des Action Day ist es, den Jungen zu zeigen, wo die Feuerwehr überall helfen kann. Und so legten die jungen Feuerwehrler erfolgreich eine Wasserzubringerleitung von einem nahegelegenen Bach, um die Kameraden bei der Brandlöschung der brennenden Hütte zu unterstützen. Sie lernten hilfreiche Tipps, wie ausgelaufenes Öl effektiv gebunden wird, bargen eine Katze und halfen bei einem simulierten Verkehrsunfall mit einem PKW und einer verletzten Person. Sie mussten eine verschüttete Person finden und schnellstmöglich in Sicherheit bringen und wurden zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage gerufen. Quer durch Lustenau waren am Samstag die Feuerwehrjugendlichen zu sehen. Zehn aktive Feuerwehrmänner begleiteten die Jugendlichen den ganzen Tag, halfen ihnen und gaben wertvolle Tipps, die sie im Laufe ihrer Einsätze gesammelt haben.