Achtung: Sprache! und Martin Staudinger im VN-Sommergespräch

Gleichstellungsberaterin Dr.in Sabine Juffinger heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE". Außerdem: SPÖ-Chef Dr. Martin Staudinger im VN-Sommergespräch.

Die Sprache befindet sich im Wandel. Nun verzichtet die AUA auf personenbezogene Anreden: "Sehr geehrte Damen und Herren" wird gestrichen. Die Ansprache wird zukünftig geschlechtsneutral sein. Das gilt für alle Airlines des Lufthansa-Konzerns. Dr.in Sabine Juffinger berät Unternehmen in Gender- und Diversityfragen. Warum eine faire Sprache wichtig ist, erklärt sie heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Heute im VN-Sommergespräch mit Gerold Riedmann und Michael Prock: SPÖ-Chef Dr. Martin Staudinger. "Schaffa, schaffa, Hüsle baua" ist immer schwieriger geworden, so der Harder Bürgermeister. Aufstiegschancen fangen bei den Kindern an. Um den Vorarlbergern den Aufstieg zu erleichtern, deswegen ist der Harder Bürgermeister in die Politik gegangen. Mehr dazu ab 17 Uhr.