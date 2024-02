Achtung - letzte Chance: Die Frist für diesen Zuschuss in Vorarlberg endet am Freitag!

Heizkostenzuschuss in Vorarlberg: Heute ist letzter Tag zur Antragstellung! Finanzielle Unterstützung für die kalte Jahreszeit - nur noch heute kann man den Zuschuss in Höhe von 500 Euro pro Haushalt beantragen.

Heute, Freitag, der 16. Februar 2024, endet in Vorarlberg eine entscheidende: Es ist der letzte Tag, an dem der Heizkostenzuschuss beantragt werden kann. Diese finanzielle Unterstützung, die auf die Abmilderung der Heizkosten in der kalten Jahreszeit abzielt, stellt eine wichtige Säule der sozialen Wärme in Vorarlberg dar.