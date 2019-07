Achtung: Großer Rückruf von Fressnapf-Produkten

Kunden werden gebeten, die Tiernahrung in einem Fressnapf-Geschäft zurückzugeben.

Tierbesitzer und -freunde aufgepasst: Die Fressnapf-Gruppe hat eine große Rückrufaktion von Tiernahrungsprodukten gestartet. Wie "produktwarnung.eu" berichtet wurde die Rückrufaktion wegen Salmonellen in Hundesnacks erweitert.

Auffälligkeiten entdeckt

"Das Wohlergehen der Haustiere und der Schutz der Verbraucher gehören zu unseren Top-Prioritäten im Rahmen verantwortungsvollen Handelns", lässt die Fressnapf-Gruppe via Aussendung wissen. "Aus diesem Grund wird unser Sortiment durch unser internes Qualitätsmanagement in Zusammenarbeit mit Lieferanten und unabhängigen Instituten permanent überprüft. Dabei ist es nun, ergänzt durch Untersuchungen der Behörden und unserer Lieferanten, zu Auffälligkeiten gekommen." Aus diesem Grund ruft die Fressnapf-Gruppe aktuell verschiedene Chargen bzw. gesamte Bestände mehrerer Produkte zurück. Der Kaufpreis wird zurückerstattet.

REAL NATURE Wilderness Adult Best Horse

➢ Wurst 800 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 18.01.2021, Chargen-Nummer: 180119

➢ Wurst 800 Gramm. Mindesthaltbarkeitsdatum: 27.02.2021, Chargen-Nummer: 270219

➢ Wurst 800 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 16.04.2021, Chargen-Nummer: 160419

➢ Wurst 400 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.02.2021, Chargen-Nummer: 120219

➢ Wurst 400 Gramm, Mindesthaltbarkeitsdatum: 09.04.2021, Chargen-Nummer: 090419



Grund: jeweils festgestellter erhöhter Cadmium-Gehalt

Ergänzung von Fressnapf: Sicherheitshalber rufen wir alle weiteren Chargen vom o.g. Produkt REAL NATURE Wilderness Adult Best Horse in Wurstform (800 und 400 Gramm) ebenfalls zurück.