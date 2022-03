Achtsames Miteinander im Naherholungsgebiet

Bludenz. Der Frühlingseinbruch der vergangenen Woche bedeutete für viele ambitionierte Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler den Start in die neue Wander- und Radsaison.

In den letzten Jahren fanden immer wieder unsanfte Begegnungen zwischen Wanderern und Radfahrern statt. Sowohl Rad- als auch Wanderwege sind teilweise so eng und unübersichtlich, dass eine gemeinsame Nutzung nicht möglich ist und eine Vielzahl an Gefahrenquellen beherbergt. Um einen sicheren Rahmen zu gewährleisten, wurden eigens ausgewiesene Wege sowohl für Wanderer als auch für Mountainbiker geschaffen, die als solche verwendet werden sollen. Zudem gilt in Vorarlbergs Wäldern das Wald- und Forstgesetz. Dieses besagt zum Beispiel, dass jeder den Wald begehen darf, jedoch nicht befahren. Nur auf gekennzeichneten Forstwegen, und Singeltrails wie auf der Downhillstrecke am Muttersberg, ist das Radfahren im Wald erlaubt.