Achtsam durchs Leben gehen

youngCaritas und die Caritas Lerncafés beschreiten mit dem Projekt „#go.stong – kraftvoll ins Leben“ neue und vor allem achtsame Wege.

Fernseher, Computer oder Handy, Schul- und/oder Freizeitstress. Die Kids von heute sind viel beschäftigt und ständig irgendwelchen Reizen ausgesetzt, die es zu verarbeiten gilt. Doch wissen sie auch, wie das Gezwitscher der Vögel klingt? Oder wie es sich anfühlt, einfach mal in der Wiese zu liegen, die Wolken zu beobachten und zu träumen? Oder spüren sie, was sie eigentlich brauchen, um zufrieden und entspannt zu sein? „Wir alle grübeln entweder über Vergangenes oder Zukünftiges, nur die wenigsten von uns leben achtsam und ganz bewusst im hier und jetzt. Doch genau die aktuellen Augenblicke zu genießen und zu schätzen, lässt Stress in den Hintergrund rücken und aufmerksam für die aktuellen Bedürfnisse werden. Genau das üben wir künftig mit den Kindern der Lerncafés“, so Katrin Schlenker, diplomierte MBSR-Trainerin und Fachexpertin bei dieser Initiative.