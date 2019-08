Achterbahn für den SC Admira

In der vergangenen Spielwoche verliert der SC Admira gegen Egg und siegt gegen Schruns.

Drei Tage später ging es bereits ins Montafon. In Spielrunde 5 wartete der FC Schruns auf die Dornbirner. Mit im Gepäck, der Vorsatz auf Wiedergutmachung. Dementsprechend motiviert gingen Winner & Co. an den Start. Jedoch war es ausgerechnet wieder der FC Schruns, der in Führung ging. Nach einem frühen Rückstand durch einen Treffer von Marco Berthold in der 9. Minute, erfolgte aber bereits sechs Minuten später die Antwort der Admira durch ein Erlösungstor von Jeremy Thurnher. Philipp Stoss machte mit weiteren Treffern in der 44. Minute und in der Nachspielzeit schließlich den Sack zu und sicherte dem Team aus dem Rohrbach drei Punkte und somit noch einen versöhnlichen Abschluss einer nervenaufreibenden Woche für die Admira-Fans.