ACH DU DICKES EI - Ostern 2021 in Schwarzach

Für Ostern 2021 haben sich der Ausschuss „Üs´r Dorf“ und die Gemeinde Schwarzach die Aktion „Ach du dickes Ei“ ausgedacht, die zum Mitmachen animiert hat – und ganz viele Schwarzacherinnen und Schwarzacher jeden Alters sind diesem Aufruf gefolgt.

Alt und Jung waren eingeladen, ein eigenes Osterbild zu malen. Um die Kunstwerke der Öffentlichkeit präsentieren zu können wurden diese für alle gut sichtbar beim Eingang zum Hofsteigersaal aufgehängt. So konnte man sich vom Einfallsreichtum, der Kreativität und vom großen Talent der Künstlerinnen und Künstler überzeugen. Obwohl es aufgrund der Vielzahl an Bildern nicht leicht war, wurden 5 Bilder ausgewählt. Diese werden nun in der nächsten Ausgabe der Schwarzachpost vorgestellt. Reinschauen lohnt sich also.