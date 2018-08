AC/DC by Spellbound Open Air beim FLAX Götzis

Bestes Open Air-Wetter und tolle Stimmung

Götzis Open-Air-Rock-Konzerte gehören im Sommer einfach ins Programm. Und so war der Platz beim FLAX in Götzis bestens besucht. „In Anlehnung zum legendären Songtitel aus dem Jahre 1981 steht unser Bandprogramm seit 2004 als Inbegriff des ehrlichen, puren, dreckigen und schonungslosen Rock’n’Rolls von AC/DC. SPELL/BOUND bedeutet „gebannt sein“. Und das sind wir voll und ganz. Wir zollen Tribut“, so die Mitglieder der Band.