ACA gesteht seine Liebe zur Musik

Jubiläumskonzert der Altacher Akkordeonspieler zum 35er

Altach. Der Akkordeonclub Altach, kurz ACA, ist der einzige seiner Art in ganz Vorarlberg und er besteht bereits seit 35 Jahren. Anlässlich des runden Geburtstags lud der Verein ins Altacher KOM zu einem großen Jubiläumskonzert und Obmann Christof Müller konnte sich über eine vollen Saal freuen, wo kein einziger, der rund 300 Plätze mehr frei war. Der Verein selbst bot dann auch seine ganze Bandbreite der Akkordeonmusik auf. Den Auftakt machte die Gruppe Légère unter der Leitung von Werner Heinzle mit gemütlichen Melodien und Klassikern wie Spanish Eyes, und man merkte es gleich beim ersten Stück: „Musik liegt in der Luft“. Die diatonische Gruppe von Silvia Schuster zeigte ihr Können an den eigenen speziellen Knopfharmonikas, einem Gegenstück zu einer steirischen Harmonika. Die rüstigen und engagierten Musiker setzten dabei voll auf das Volkstümliche und den Schlager.

Den Höhepunkt des Abends, der im Übrigen von Radio Vorarlberg Lady Christine Amon moderiert wurde, bildete dann, wie es der Name schon verspricht, das 1. Orchester unter der Leitung von Harald Kuntschik. Dieses brillierte unter anderem mit dem hochkomplexen Queen Klassiker Bohemian Rhapsody, ehe man mit dem letzten Stück, „Music was my first love“ dem Programmtitel gerecht wurde und somit die innige Liebe des ACA zur Musik eingestand. Standesgemäß endete der Abend mit einem gemütlichen Ausklang im KOM, selbstverständlich begleitet von Akkordeonklängen. CEG