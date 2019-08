AC/DC Coverband begeisterte hunderte Fans

Am vergangenen Samstag heizten AC/DC by Spellbound den Konzertbesuchern aus Nah und Fern am Garnmarkt beim Flax ordentlich ein.

Götzis Von Anfang an war klar: An diesem trockenen Spätsommerabend waren Party und eine unvergessliche Rock Show angesagt. Die vielen Zuschauer waren alle gespannt auf eine tolle Show und wurden nicht enttäuscht. Die Musiker der Tribute-Band aus Deutschland spielten kompromisslos, authentisch und laut. Die Band, die vor 15 Jahren gegründet wurde, sieht sich als Inbegriff des ehrlichen, puren und schonungslosen Rock´n´Roll von AC/DC. Hunderte Fans hatten sich nach Götzis aufgemacht, um mit Freunden und Bekannten bekannte AC/DC Hits wie „Hells Bells“, „Touch too Much“, „You Shook me all Night“, „Thunderstruck“ oder „Highway to Hell“ zu genießen und eine musikalische Sommerparty zu feiern. Neben vielen anderen ließen sich auch Hubert und Belinda Reis, Helmut Skof und Simone, Dietmar und Marlies Kupnik, Ulli Müller, Johannes Längle, Peter Hämmerle und Rainer Gutensohn die einmalige Bühnenshow nicht entgehen. VER