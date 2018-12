„Abzeichen-Regen“ beim Herbstkonzert

Musikalische Leckerbissen der Extraklasse und ein wahrer Abzeichen-Regen für den Nachwuchs standen am Samstagabend beim Musikverein Übersaxen im Mittelpunkt des traditionellen Herbstkonzerts.

ÜBERSAXEN Nachwuchsarbeit wird beim Musikverein Übersaxen seit Jahren großgeschrieben. Derzeit stehen rund 30 Nachwuchsmusiker/innen beim Verein in Ausbildung. So ist es zu erklären, dass die unglaubliche Zahl von 17 (!) Leistungsabzeichen in verschiedenen Kategorien an den Nachwuchs und auch an aktive Mitglieder des Vereins überreicht werden konnten. Besonders erwähnenswert und einmalig in der Vereinsgeschichte ist die Tatsache, dass zwei Musikantinnen mit Silber (Carina Lins und Lena Pfitscher) und sogar drei Musiker mit Gold (Daniel Scherrer, Marcel Mitter und Niklas Vogt) ausgezeichnet wurden.