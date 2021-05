Abwechslungsreiches Programm für die Umwelt

In wenigen Tagen beginnt auch in Koblach die heurige Umweltwoche mit einem spannenden und informativem Programm.

Am Freitag, den 28. Mai, fällt auch in der Gemeinde Koblach der Startschuss zur bereits 12. Vorarlberger Umweltwoche und das e5-Team, die Initiative Natur z’Kobla und die Brauchtumspflege haben ein interessantes Programm erstellt. Vom Fahrrad-Check über eine Riedwanderung bis hin zu Führungen im Schollaloch sollte dabei für jeden was dabei sein. Abgerundet wird das Programm mit einer Höhlenexkursion zum Bruderloch und zur Kalkofenhöhle oder dem Gründach-Workshop, bei welchem Interessierte neben nützlichen Tipps auch gleich einen halben Quadratmeter Gründach selber aufbauen können. Das komplette Programm der Umweltwoche in Koblach gibt es auf der Gemeinde-Homepage, wobei aufgrund der aktuellen Maßnahme auch um eine Anmeldung gebeten wird.