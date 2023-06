Abwechslungsreiches Programm beim 3. Info- & Aktionstag zur Zentrumsentwicklung in Wolfurt

Am Freitag, den 23. Juni findet von 14:00 – 19:00 Uhr in der Kreuzstraße Wolfurt der 3. Info- & Aktionstag zur Zentrumsentwicklung statt. Vertreter*innen der Marktgemeinde und des Entwicklerteams präsentieren den aktuellen Stand der Gemeindeentwicklung und geben Einblicke in die Zukunft.

Kreuzstraße als zentrales Element

Der Wolfurter Info- & Aktionstag findet in und um die Kreuzstraße statt, welche parallel zum Marktplatz liegt. „Die Straßenumgestaltung der Kreuzstraße ist einer der nächsten baulichen Schritte der Zentrumsentwicklung; es werden am 23. Juni bereits konkrete Pläne und Visualisierungen dieses Bereiches gezeigt“, erklärt Bauamtsleiter Wolfgang Dittrich. Ein Stimmungsbild der vielseitigen Möglichkeiten wird zudem schon am Infotag durch temporäre Gestaltung und zukunftsorientierter Nutzung einzelner Flächen als Geschäftslokale geschaffen.

Gespräche und Führungen zu Zentrumsentwicklung

„Persönliche Gespräche mit Wolfurter*innen und Interessierten über den aktuellen Stand der Zentrumsentwicklung empfinde ich stets als besonders wertvoll“, freut sich Vizebürgermeisterin Angelika Moosbrugger auf den Tag. „Wenngleich wir mit vielseitigen Mitteln über die Entwicklungen informieren, sind die Info- & Aktionstage doch das größte Highlight im Entwicklungsprozess“, zeigt sich auch Bürgermeister Christian Natter begeistert. Führungen wird es bei Bedarf den ganzen Nachmittag geben. Fixe Starttermine sind 14:00, 15:30 und 17:00 Uhr.

Freiraum für inhabergeführte Geschäftslokale

„Wolfurt ist starker Wirtschaftsstandort und birgt dank seiner Kulturgeschichte, seinen engagierten Menschen und besonderer geografischen Lage viel Potential, welches weiter ausgebaut werden soll“, so Projekt- und Quartierentwickler Markus Schadenbauer im Gespräch. „In den nächsten Jahren entstehen im Wolfurter Zentrum dank nachhaltigen Sanierungen und sensiblen Neubauten charmante Lokale für Geschäftstreibende, Dienstleister oder Künstler*innen. Für einige dieser Einheiten gibt es bereits Interessent*innen, dennoch freuen wir uns über Kontaktaufnahme von engagierten Wirtschaftstreibenden.“

Unterhaltsames Programm für alle Generationen – im Zentrum der Mensch

Musikalische Unterhaltung bietet „Dominik Blöchl“ mobil in der Kreuzstraße sowie „Wild West Woman“ am Marktplatz. Für strahlende Kinderaugen sorgen am frühen Nachmittag Clown Lillilu und ein Kinderschmink-Angebot beim dreierlei-Stand. Beim Stand von Hairground Wolfurt werden Haare geflochten und mittels Lockenstab oder Glätteisen in neue Formen gebracht. Neben feinem gastronomischem Angebot seitens der Eisdiele Kolibri, des Bioladens dreierlei und der Konditorei Lina wird es mit dem Kennelbacher Label deepwhiteblack, Rosengold Concept Store und den Künstlerinnen Evo Vellacher und Nurcan Taniröver, Aussteller*innen aus Floristik, Mode, Tonkunst und Naturkosmetik geben. Am Marktplatz finden sich die üblichen Marktfahrer*innen und zudem ein Schulprojekt der Volksschule Mähdle.

Sanfte Mobilität und schönes Wetter

Tipp: An- und Abreise zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln wird empfohlen. Die Kreuzstraße ist teilweise gesperrt, die etwas eingeschränkte Zufahrt in die Tiefgarage in der Kreuzstraße ist jedoch seitens Kirchstraße möglich.

Programm Übersicht