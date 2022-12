Abwechslungsreiches Jahres-Finale im Spielboden

Mit Poetry Slam, Xmas-pop and wave und Kasperle geht es im Spielboden durch die Feiertage.

Dornbirn. Die letzten Tage vor Jahresende bietet der Spielboden Dornbirn noch einmal ein sehr abwechslungsreiches Programm für Kulturliebhaber. Neben spannendem Kino (Dancing Pina am Freitag, 23. Dezember) im hauseigenen Kinosaal, gibt es ebenfalls am Freitag, 23. Dezember ab 20.00 Uhr in der Kantine ein Jam on Poetry X-mas Spezial. „Ein durchwachsenes Jahr neigt sich mal wieder dem Ende und wir möchten das gern noch einmal mit unserem Publikum zelebrieren. In gemütlichem Rahmen laden wir bei Keksen und Glühwein zum Poetry Slam mit vorweihnachtlichen Texten“, so Michael Fritz vom Spielboden-Team.

Das Kasperle und die 80er sind zu Gast

Für den Nachwuchs, der am 24. Dezember ungeduldig auf das Christkind wartet, gibt es mit dem Kasperletheater jeweils um 14.00 und 15.30 Uhr die ideale Ablenkung, um die Wartezeit äußerst lustig zu überbrücken. Für das ältere Publikum bietet sich dann am Christtag, 25. Dezember ab 20.00 Uhr die perfekte Gelegenheit den weihnachtlichen Kalorien tänzerisch den Kampf anzusagen. Dann heißt es „Bühne frei“ für die Xmas- Edition der beliebten pop and wave party. „Erst wenn alle Kerzen leuchten und die Weihnachtsglocken läuten, jeder freut sich, lacht und staune, dann sind wir in bester Partylaune“, erklärt Organisator Alexander Micheluzzi, der sich mit den Gästen auf eine Weihnachtsparty der etwas anderen Art und ganz im Zeichen von Depeche Mode, The Cure, Alphaville, Placebo, U2 etc. freut.

Benefiz- und Gratis-Konzerte