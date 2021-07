Abwechslungsreiche WiWa-Erlebniswoche in Nüziders

Die Erlebniswochen der Wirtschaft im Walgau machen Station in Nüziders: Von 9. – 13. August können Kinder von 8 – 12 Jahren lernen, spielen und jede Menge Spaß haben.

Einem speziellen Handwerk begegnen die Kinder auf dem Bürserberg: Der Ausflug in die Glaswerkstatt Hummelhof ist ein besonderes Highlight der Erlebniswoche. Digital wird es dann beim Escape-Game „Alarm im All“ sowie beim Programmier-Parcours mit Blue Bots. Hier schnuppern die Kinder spielerisch in die Welt der Informatik. Viel Abwechslung ist also garantiert. Für die Erlebniwoche in Nüziders gibt es noch freie Plätze.