Abwechslungsreiche Aufgaben und wertvolle Erfahrungen

Thomas Ölinger absolviert ein Freiwilliges Umweltjahr bei den Dornbirner Jugendwerkstätten.

Dornbirn. Das freiwillige Umweltjahr ist eine beliebte Alternative zum Zivildienst. In ganz Österreich gibt es verschiedenste Stellen mit Aufgaben zu Themen wie Umwelt, Klima oder Energie. Thomas Ölinger absolviert sein Freiwilliges Umweltjahr aktuell bei den Dornbirner Jugendwerkstätten. Die Dornbirner Jugendwerkstätten sind eine Einrichtung, die langzeitarbeitslose Jugendliche anstellt und in den Arbeitsmarkt vermittelt und Ölinger ist seit vergangenem Herbst ein Teil des Teams in der Dornbirner Bildgasse.

Der gebürtige Oberösterreicher macht dort seit September 2023 sein freiwilliges Umweltjahr. „Ich komme eigentlich aus Enns, da mich die Stelle bei den Dornbirner Jugendwerkstätten aber besonders interessiert hat und mir eine gratis Unterkunft im Kolpinghaus angeboten wurde, entschied ich mich, für meinen Zivildienst nach Vorarlberg zu ziehen“, erzählt er. Das Thema Umwelt liegt dem 18-Jährigen besonders am Herzen und auch das „Ländle“ hat den jungen Mann schon immer gereizt. Somit war klar: „Dieser Job wäre perfekt für mich“, so seine Beweggründe. Nach einem telefonischen Vorstellungsgespräch bekam er eine Zusage und das Abenteuer „Freiwilliges Umweltjahr“ konnte beginnen. „Mir gefällt die abwechslungsreiche Arbeit sehr und ich habe immer das Gefühl, dass sie sinnvoll ist, ob ich nun die Stadt sauber halte oder Leuten bei Umzügen helfe“, so Ölinger. Dabei schätzt er auch, dass er so viele unterschiedliche Menschen kennenlernen und jede Menge Erfahrungen sammeln darf. Vor allem die Seminare und Workshops, die alle zwei Monate angeboten werden, begeistern ihn: „Man trifft dort tolle Leute und hat auch viel Spaß. Besonders cool fand ich auch, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, den Hubstaplerführerschein zu machen.“