Abwasserskandal im Bodensee: Fast 200 Personen erkrankt

Zahl der Noroviren-Fälle stieg auf drei. Nun gibt es auch einen Salmonellen-Fall. Die Staatsanwaltschaft Ravensburg nahm Ermittlungen auf.

Ein Fall von Salmonellen-Vergiftung

In Zusammenhang mit dem Abwasserskandal im deutschen Bodensee wurde nun auch ein Fall von Salmonellenvergiftung gemeldet. Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Norovirus ist unterdessen von 1 auf 3 gestiegen. Die Zahl der in Summe erkrankten Personen beträgt inzwischen 194. Fast 200 Personen sind also an der Verunreinigung des Bodenseegewässers erkrankt.