Abwasseranalyse, Cannabis-Legalisierung und Asyl-Zelte

Christoph Scheffknecht vom Umweltinstitut, Bernhard Amann von der Drogenberatungsstelle Ex & Hopp und die Grüne Stadträtin Natascha Soursos sind heute die Gäste bei "Vorarlberg LIVE" ab 17:00 Uhr.

Christoph Scheffknecht

Abwasseranalysen aus Kläranlagen liefern ein sehr genaues Bild der aktuellen Corone-Infektionslage Die Virenlast im Abwasser sinkt derzeit stetig. Gemessen werden in Vorarlberg die Werte von sechs Kläranlagen. Derzeit werden noch zweimal wöchentlich Proben aus den Vorarlberger Kläranlagen nach Innsbruck geschickt und dort analysiert. Ab Dezember können diese Analysen dann direkt durch das Vorarlberger Umweltinstitut gemacht werden. Zu diesem Thema ist heute Christoph Scheffknecht vom Vorarlberger Umweltistitut zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Bernhard Amann

In Deutschland wurden diese Woche die Eckpunkte für eine Cannabis-Legalisierung beschlossen. Demnach sollen Cannabis und der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC) künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden. Im Gegensatz zu unserem Nachbarland drückt Östereich bei dem Thema weiter auf die Bremse. Darüber unterhalten wir uns heute mit Bernhard Amann von der Drogenberatungsstelle Ex & Hopp.

Natascha Soursos

Seit mehr als einer Woche beschäftigt ein Streit um Flüchtlingszelte Bund und Land. Entgegen Widerständen aus Vorarlberg und der Stadt Feldkirch hat die Bundesbetreuungsagentur BBU diese bei der Polizeischule in Gisingen aufgebaut. Bisher stehen sie weiterhin leer. Wir unterhalten uns mit der Grünen Stadträtin Natascha Soursos über die aktuelle Flüchtlingssituation und darüber, wie es mit den Zelten in Feldkirch weitergehen könnte.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 28. Oktober 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Christoph Scheffknecht (Umweltinstitut Vorarlberg), Bernhard Amann (Obmann Ex & Hopp) und Natascha Soursos (Grüne Stadträtin in Feldkirch)

Moderation: Magdalena Raos (VN-Redakteurin)