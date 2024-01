Positives Feedback

Für Laura sei es genial gewesen, in einem Club, so nahe am Publikum zu performen. „Es war mein erstes Clubkonzert und auch meine erste Single Release-Party. Der Abend war einfach megaschön und hat irre Spaß gemacht!“ Das kann auch Dieter Sapper vom Lexis bestätigen: „Als ich Lauras Song zum ersten Mal gehört habe, dachte ich gleich, dass er absolutes Hitpotenzial hat. Laura hat super performt und auch toll ausgesehen. Der Club war voll und die Leute haben alle begeistert mitgetanzt und mitgefeiert. Genau solche Events wollen wir auch in Zukunft mehr im Lexis veranstalten, denn Clubkonzerte haben einfach ganz ein besonderes Flair und sind einzigartige Erlebnisse für unsere Gäste.“