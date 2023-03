Absoluter Hockey-Showdown im Herrenried

Am kommenden Samstag wird im Hohenemser Herrenriedstadion der Titel in der Ö-Eishockeyliga vergeben.

Bereits im Hinspiel lieferten sich die beiden Teams in der Ossiacher See Halle ein packendes Duell und am Ende konnten die Kärntner einen 8:4-Heimerfolg feiern. Damit gehen die Emser am Samstag mit einem Vier-Tore-Rückstand ins Rückspiel und die Ausgangslage ist ganz klar: nur mit einem Sieg der Emser mit mehr als vier Treffern Unterschied sind die Steinböcke Meister der Ö Eishockey Liga. Gewinnt Hohenems genau mit vier Toren Unterschied, gibt es eine Overtime und bei allen anderen Szenarien würde Steindorf den Titel mit nach Kärnten nehmen.