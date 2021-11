Abschlusssieg zum Abschied für Dornbirn Legionärinnen

Genesis Castrellon, Renee Zoutewelle und Kristen Amarikwa laufen nicht mehr für die Rothosen auf.

„Castrellon und Zoutewelle haben qualitativ nicht entsprochen, Amarikwa war eine Riesenbereicherung aber wird seine sportliche Laufbahn beende und ihr Studium fortsetzen“, sagt FC Dornbirn Frauen Geschäftsführer Werner Brunold. Beim 2:1-Auswärtssieg von Dornbirn im oberösterreichischen Geretsberg waren die drei Legionärinnen der Rothosen letztmals im Einsatz. Die Niederländerin Renee Zienke Zoutewelle und die beiden US-Spielerinnen Genesis Castrellon und Kristen Amarikwa werden in der Rückrunde im Frühjahr nicht mehr für Dornbirn auflaufen. Ein Tor vor der Pause und ein Treffer kurz nach Wiederbeginn von Regisseurin Carina Brunold ebnete Dornbirn in Geretsberg den knappen Erfolg. Es ist eine ganz reelle Chance dass nächste Saison Vorarlberg mit zwei Vereinen im nationalen Oberhaus vertreten ist. Nur drei Zähler beträgt der Rückstand in der Winterpause von Dornbirn auf den Spitzenreiter Krottendorf aus der Steiermark.