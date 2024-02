Abschlusssieg für EHC Lustenau

Trotz eines 0:2 Rückstandes bereits nach neun Minuten dreht der EHC Lustenau das Spiel und siegt souverän mit 7:3. Nach Spielende wurde die Mannschaft von den Fans in die Sommerpause verabschiedet.



Denkbar schlecht begann für den EHC Lustenau das letzte Spiel der Saison gegen Fassa. Nach zwei schnellen Treffern von Fassa durch Davide Sicavone in der vierten sowie in der neunten Minute lagen die Lustenauer schnell mit zwei Treffern in Rückstand. Doch das Team rund um Kapitän Max Wilfan drehte das Spiel und ging durch Tore von Albert Kramer (10. Minute), Jan Shikera (15. Minute) und David König (17. Minute) noch vor der ersten Pausensirene mit 3:2 in Führung.



Im zweiten Spielabschnitt konnte Fassa durch Luca Biondi (25. Minute) zwar den Ausgleich erzielen, doch Lustenau war die tonangebende Mannschaft. Mit einem Gewaltschuss brachte Lucas Haberl den EHC Lustenau in der 28. Minute abermals in Führung. Im Powerplay erhöhte Villi Kukkola in der 31. Minute auf 5:3. Kurz darauf hatte Fassa zwar einen Mann mehr auf dem Eis, doch wiederum durfte Lustenau jubeln. Nach Vorarbeit von Dominik Oberscheider erzielte David König in der 34. Minute seinen zweiten Treffer in diesem Spiel und brachte Lustenau mit 6:3 in Front.



Im letzten Spielabschnitt zeigten beide Teams tolles Eishockey, doch beide Torhüter konnten sich des Öfteren auszeichnen. In der 53. Minute setzte Villi Kukkola mit seinem zweiten Treffer an diesem Abend den Schlusspunkt in diesem unterhaltsamen Spiel. Somit konnte sich der EHC Lustenau mit einem versöhnlichen 7:3 Erfolg von seinen Fans verabschieden.



EHC Lustenau : HC Fassa Falcons 7:3 (3:2 / 3:1 / 1:0)

Torschützen EHC Lustenau: Albert Krammer (10. Min.), Jan Shikera (15. Min.), David König (17. Min. / 34. Min.), Lucas Haberl (28. Min.), Villi Kukkola (31. Min. / 53. Min.)

Torschützen HC Fassa Falcons: Davide Sciavone (4. Min. / 9. Min.), Luca Biondi (25. Min.)