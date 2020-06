Abschlusssieg für Mählich erwünscht, Nachfolger gesucht

Roman Mählich sitzt zum letzten Mal gegen Horn auf der Betreuerbank der Lustenauer Austria.

Der Liveticker vom Spiel Austria Lustenau vs Horn

Am 16. September letzten Jahres wurde Roman Mählich als Nachfolger von Gernot Plassnegger als neuer Trainer von SC Austria Lustenau präsentiert. Nicht einmal ein Jahr dauerte seine Amtszeit bei den Grün-Weißen aus der Stickergemeinde. Im Heimspiel gegen den Dreizehnten Horn gibt der 48-jährige Steirer schon seine Abschiedsvorstellung. Natürlich wünscht sich Mählich in seinen letzten 90 Minuten auf der Betreuerbank im Planet Pure Stadion einen Heimsieg. Allerdings hat seine Elf die letzten sieben Meisterschaftsspiele nicht mehr gewonnen. Zwei Remis und fünf Niederlagen stehen zu Buche. Wer SC Austria Lustenau in den letzten fünf Spieltagen in dieser Saison noch betreuen wird, steht noch nicht fest. Höchstwahrscheinlich dürfte Cotrainer Tamas Tiefenbach, wie schon einigemale zuvor, Pius Grabher und Co. coachen.