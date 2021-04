Abschlusssieg für die Feldkircher Handballdamen

Die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch konnten sich bei HIB Graz mit 31:28 durchsetzen und sicherten sich in ihrem letzten Saisonspiel den 5. Tabellenplatz.

Auch in Halbzeit zwei war Feldkirch die dominierende Mannschaft auf dem Feld. Jetzt war es die junge Hanna Feuerstein, die mit schönen Tore aufzeigte und mehrere 7m heraus holte. So lag Feldkirch in der 46. Minute erstmals beim 27:21 mit sechs Toren in Führung. Diese Führung ließen sich die Montfortstädterinnen nicht mehr nehmen und feierten schließlich mit einem 31:28 den elften Sieg im letzten Saisonspiel. Für Anika Lunardon, Kitty Matyas und Piroszka Bartek war es gleichzeitig das letzte Spiel ihrer aktiven Karriere.