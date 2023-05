Abschlussklasse bedankte sich bei ihrem Klassenvorstand

Die Maturaklasse 5aWP der HTL Dornbirn bedankte sich mit einer coolen Aktion bei ihrem Klassenvorstand Günter Hämmerle.

Einfahrt unter epischer Musik

Dafür hatte sich die 26-köpfige Truppe etwas ganz Besonderes überlegt. Das Spektakel begann am Freitagmorgen. Da der besagte Lehrer immer mit dem Fahrrad fährt, egal bei welcher Wetterlage, positionierten sich die motivierten Schülerinnen und Schüler am Fenster über dem Lehrereingang. Als er an diesem Morgen um die Ecke fuhr, wurde er in Begleitung von epischer Musik angekündigt. Im gleichen Moment wurde die vier mal vier Meter große Plane enthüllt, die mit Dankesworten beschriftet war.