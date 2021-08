All Right Guys

Abschlussfest Blumenegger Sommer: All Right Guys

Das traditionelle Abschlussfest des Blumenegger Sommer mit musikalischen und kulinarischen Köstlichkeiten, findet am Sonntag, den 22. August 2021 um 11.00 Uhr in der Villa Falkenhorst, in Thüringen, statt.

Für das leibliche Wohl sorgen in gewohnter Weise Christian Willi und sein Team vom BluThu.

Die Lauteracher Band “All Right Guys” spielen seit 1996. Mit Geige, Mandoline, Gitarre, Bass, Perkussion und 3 Stimmen spielen sie ein fetziges und doch gefühlvolles Programm mit Blues, Rock, Irish Folk und Balladen – Musik, die unter die Haut geht.

Michael Horner ist der Leadsänger der Band. Er spielt Gitarre und Blues Harp. Markus Fritsch spielt Geige, Mandoline, Gitarre, Tin Whistle und Bass. Heinz Rettenbacher gibt bei den All Right Guys den Takt an. Er spielt Schlagzeug, Perkussion und Bass.