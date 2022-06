Abschluss der erfolgreichen Meisterschaft: SV typico Lochau gegen FC Hard

Treffpunkt Fußballplatz! Großer Showdown im Stadion Hoferfeld! Zum letzten Spiel der Vorarlbergliga-Meisterschaft empfängt der SV typico Lochau am Samstag, 11. Juni, um 17 Uhr den FC Hard. Das 1b Team spielt bereits um 14.30 Uhr gegen Feldkirch 1b.

Beim letzten Heimspiel in der Vorarlbergliga-Saison 2021/22 kommt es am Samstag zum gebührenden Abschluss einer tollen Saison mit der besten Platzierung eines Lochauer Teams in zweithöchsten Liga der Vorarlberger Amateurmeisterschaft.