Abschluss der BMX-School

Bludenz (dk). Mit viel Ehrgeiz aber auch mit viel Spaß absolvierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Herbstkurs der Bludenzer BMX-School.

Jugendcoach Noah Muther führte die Kinder in die Techniken des BMX-Sports ein und zeigte ihnen in sechs Kurseinheiten, wie man am besten und schnellsten die BMX-Piste bewältigt. Am Ende wurden alle Absolventen mit einem kleinen Präsent belohnt. Ein Teil hat sich schon jetzt entschieden, dem Verein beizutreten und sich in dieser schönen und rassigen Radsportart zu versuchen, ein Teil wird den Kurs im Frühjahr wiederholen. Herzliche Gratulation und weiterhin viel Spaß beim “Radeln”.