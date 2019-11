Abschluss der „Aktion Sommerlesen“ in der Bücherei-Spielothek Lochau

Lochau. Wer liest, gewinnt immer! In den Ferien haben zahlreiche Lochauer Kinder wieder eifrig gelesen und im Rahmen der „Aktion Sommerlesen“ fleißig Stempel für ihren Lesepass gesammelt. Bei der Preisverteilung in der Bücherei-Spielothek waren dann alle glückliche Gewinner.

Ein reichhaltiges Buchangebot, dazu eine große Auswahl an Spielen und Spielgeräten für drinnen und draußen, in der Bücherei-Spielothek findet man alles, um die Freizeit unterhaltend und abwechslungsreich zu gestalten.

Die Bücherei-Spielothek hat am Montag (16 bis 18 Uhr), Donnerstag (15 bis 18 Uhr) und Freitag (16 bis 18 Uhr) sowie an Schultagen zusätzlich noch am Montagvormittag und am Donnerstagvormittag von 8 bis 12 Uhr geöffnet.