Abschied von Lupo: Vorarlberg trauert um Türsteher-Legende

Sandra, eine liebe Freundin:

"Es ist nicht in Worte zu fassen, wie Lupo war. Einfach nur herzlich, er war immer für alle da, hat auf jeden, der ihm am Herzen lag, aufgepasst. Ich konnte beruhigt meinen Sohn Party machen lassen, denn Lupo war da. Er war immer zur Stelle, wenn es bei uns Kuchen gab, egal ob am Sonntag oder bei einer Geburtstagsfeier, Lupo holte sich ein Stück. Er hatte sein Herz am richtigen Fleck. Und auch wenn man sich länger nicht gesehen hatte, gab es immer eine liebevolle Umarmung. Eine wundervolle Seele darf nun ins Licht wandern und all jene wiedersehen, die ihn in Walhalla herzlich begrüßen. Lupo, wir werden dich immer im Herzen tragen."