Abschied von der alten Schule

Die Volksschule Rotkreuz hielt am Mittwoch ihren letzten Schultag im alten Schulgebäude ab. Schüler und Lehrer verabschiedeten sich gebührend von ihrem Schulhaus.

Lustenau „Wenn wir uns das alte Gebäude näher anschauen, sieht man, dass außen und innen etwas gerichtet werden muss“, erklärte Direktor Robin Würtinger den Schülern der Volksschule Rotkreuz. Sie hielten am Mittwoch den letzten Schultag in dem altbewährten Schulgebäude ab. Ab Donnerstag werden die Kisten gepackt und das Lehrpersonal übersiedelt in die „Schule am Schlatt“. Diese wird bis zur Fertigstellung des Campus Rotkreuz die neue Schule für die Kinder sein.

Viele Freundschaften wurden geknüpft

Auch wenn das Gebäude mittlerweile in die Jahre gekommen ist, so wird es von den Schülern gerne besucht. „Wenn ich genau hinschaue und vor allem auch hinhöre, so höre ich Kinderlachen und sehe viele neu entstandene Freundschaften“, sagte Robin Würtinger glücklich. Im Laufe der Jahre sind viele Schüler, Eltern und auch Lehrpersonen gekommen und wieder gegangen. An dem Haus hängen somit auch viele Erinnerungen.

Symbol der Freude

Nach dem Motto „Alte Schule, altes Haus“ verabschiedeten sich die Schüler, das Lehrpersonal und der Elternverein von ihrer liebgewonnenen Schule. Dafür ließen sie bunte Luftballons in den Himmel steigen. Die Schüler und Lehrer wollen nicht vergessen, welch große Freude sie in den alten Räumlichkeiten hatten. „Die Ballons sind ein Symbol dafür, wie wir nach den Osterferien in der neuen Schule weitermachen werden“, so Würtinger. Alle 275 Schulkinder versammelten sich im Pausenhof und ließen auf das Zeichen vom Direktor die bunten Luftballone steigen. Aufgeregt und freudestrahlend beobachteten sie, wie die Ballone vom Wind weggetragen wurden. „Sie sind alle in Richtung der Schule am Schlatt geflogen“, freute sich Lehrerin Evi Lerner. Und auch die beiden Schülerinnen Anna Rützler (7) und Finja Hollenstein (7) waren stolz, dass ihre beiden Ballons den Weg zur neuen Schule gefunden haben. „Wir sind schon gespannt, wie es in der Ausweichschule sein wird“, so die siebenjährige Anna.

Jause mit Bauhelmen