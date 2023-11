Abschied vom Reichshofstadion - Woran man sich in Lustenau erinnern wird

Das letzte Spiel bevor die Bagger kommen. Und die letzte Chance für alle Fans der Lustenauer Austria noch einmal im Reichshofstadion ein Match zu sehen.

Am Samstag ab 17 Uhr hat die Austria den WAC zu Gast bevor es für die Zeit bis zur Eröffnung des neuen Stadions im Jahr 2025 für die Heimspiele nach Bregenz geht. Für den Abschied vom alten Stadion hat die Austria noch ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt.

1951 wurde das Reichshofstadion eröffnet, und hat eine Kapazität von 4.592 Zuschauern, aufgeteilt in 2.296 Sitz- und 2.296 Stehplätze. 1956 kam die Tribünenanlage dazu.

Der Umbau 1995

Die sportlichen Erfolge des Vereines führten 1995 zum Neubau der Haupttribüne. 2000 folgte für den Naturrasenplatz eine Rasenheizung. In der Saison 1997/98, die Austria spielte in der Bundesliga, jubelten im Schnitt 9.600 Fans ihrer Mannschaft bei den Heimspielen zu - Rekord für das Reichshofstadion.

Fans und Austrianer erinnern sich

Immer ein Zuschauermagnet

Den absoluten Zuschauerrekord gab es am 21. Juli 1999 mit 14.000 Besuchern beim Match gegen SW Bregenz. Ein 3:0-Sieg gegen die Bregenzer machte den Tag für die Austria-Fans perfekt.

Die Austria-Fans sind oft in Massen zu den Heimspielen ins reichshofstadion gepilgert. ©GEPA

Stadion mit Kapelle

2007 erhielt das Reichshofstadion eine Premiere unter den österreichischen Stadien: Eine eigene Kapelle - Am 3. August 2007 wurde im Reichshofstadion die Hugo-Kleinbrod-Kapelle eröffnet. Fans des SC Austria Lustenau können im Stadion heiraten oder ihre Kinder taufen lassen.

Große Spiele

Beim ersten Bundesligaspiel der Austria gab es gegen den amtierenden Meister Austria Salzburg einen 2:0-Heimsieg. Einen besseren Einstand in der obersten Spielklasse hätte man sich damals in Lustenau wohl gar nicht wünschen können.

Am 22. Mai 2022 hatte man zum letzten Saisonspiel die Young Violets aus Wien zu Gast. Der 4:0-Sieg geriet dabei zur Nebensache, hatte man doch bereits vorher schon den Meistertitel in der 2. Liga und damit den Bundesligaaufstieg fixiert. Nach dem Spiel stieg folgerichtig die große Meisterfeier.

Die Freude über den Meistertitel 2022 war riesig. ©VOL.AT/Paulitsch

In Lustenau erinnern sich Fans und Funktionäre auch gerne an die zahlreichen Derbys gegen Lieblingsgegner SW Bregenz, wobei die Siege, etwa der im Juli 1999 mit Zuschauerrekord, in bester Erinnerung bleiben, jene, die mit Niederlagen endeten in besonders bitterer.

Für viele sind es nicht unbedingt die Matches in den höchsten Spielklassen, an die man sich mit Stolz erinnert. So ist es für Austria-Geschäftsführer Vincent Baur etwa der 4:0-Sieg gegen Rum 1994 in der Regionalliga, der den Weg in den Profifußball ebnete.

Auch unvergesslich in Lustenau: Das Cup-Halbfinale gegen Wacker Innsbruck, das mit einem 1:0 und dem Einzug der Austria ins Cup-Final endete.

Der Heimsieg im Cup-Halbfinale 2020 wurde ausgiebig gefeiert. ©VOL.AT

Für manchen Fan waren es eventuell Spiele im Reichshofstadion, an denen die Austria gar nicht beteiligt war. So begeisterte etwa Bayern Leverkusen, das 2001 und 2005 in Lustenau gegen Liverpool Freundschaftsspiele bestritt und 2002 gegen Galatasaray Istanbul testete, so manchen Fußballfan mit internationalem Spitzenfußball.

Michael Owen und Emile Heskey waren 2001 mit Liverpool im Reichshofstadion gegen Leverkusen zu Gast. ©Archiv

Und wahrscheinlich könnten langjährige Austria-Fans noch zahllose andere Spiele anführen, die ihnen unvergesslich bleiben. Alle untrennbar verbunden mit dem Reichshofstadion und seiner besonderen Atmosphäre.

Neubau des Stadions

Noch im November beginnen die Bauarbeiten für das neue Stadion in Lustenau. Spätestens im Sommer 2025 soll das neue Schmuckstück der Austria dann bezugsfertig sein. 3094 Sitzplätzen und 2044 Stehplätzen warten dann auf die Fans der Austria und viele weitere spannende Matches und große Siege der Lustenauer.

