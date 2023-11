Austria Lustenau: Das letzte Heimspiel im Reichshofstadion

Am Samstag, um 17 Uhr, werden die Grün-Weißen zum letzten Mal im altehrwürdigen Reichshofstadion auflaufen. Die Austria trifft auf den Wolfsberger AC.

Bilanz gegen den WAC

In der Bundesliga trafen die Teams bisher 6-mal aufeinander, mit einem Gleichgewicht aus Siegen, Unentschieden und Niederlagen - je zwei für Lustenau. Besonders bemerkenswert ist das Playoff-Halbfinale in der Saison 2022/2023, bei dem Lustenau nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit die Oberhand behielt und mit 2:1 nach Verlängerung gewann. In der zweiten Liga haben die beiden Mannschaften acht Spiele gegeneinander absolviert, wobei Lustenau zwei Siege erreichte, 4-mal unentschieden spielte und zwei Niederlagen hinnehmen musste. Die Tore stehen hier bei zwölf für Lustenau und 13 für den Wolfsberger AC.