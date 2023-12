Absage! Kult-Moderator wird sein Job zu viel

Frank Buschmann sagt seine Teilnahme als Kommentator für den Super Bowl auf RTL ab. Erschöpfung und ein voller Terminkalender sind die Gründe für seine Entscheidung.

Frank Buschmann, bekannt als Sportkommentator, hat in seinem Podcast „Lauschangriff“ offiziell bekannt gegeben, dass er nicht als Kommentator für den Super Bowl in Las Vegas am 11. Februar zur Verfügung stehen wird. Buschmann, der sich selbst als erschöpft beschreibt, sieht sich außerstande, dieser wichtigen Aufgabe gerecht zu werden.