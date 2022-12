Absage im Montafon schmerzt noch immer

Jetzt ist es leider fix: Der auf 19. und 20. Dezember verschobene FIS-Snowboardcross-Weltcup im Montafon, der Heimbewerb von Alessandro und Luca Hämmerle, muss endgültig abgesagt werden.

Da tut er sich schon schwer mit den immer mehr zu einem „Einheitsbrei“ verkommenden SBX-Strecken, da wurde auch noch der Heimweltcup mit zwei Rennen abgesagt. Und dann nagt noch der Saisonstart, der für die ÖSV-Snowboardcrosser gehörig in die Hosen gegangen ist. Und wirklich, Olympiasieger Alessandro Hämmerle hatte sich den Auftakt in die neue Saison etwas anders vorgestellt. „Es war immer das Highlight unseres Winters“, sagte der 29-jährige Gaschurner, auf die Absage im Montafon angesprochen. Natürlich verstehe er die Argumente des Veranstalters, doch für ihn als Sportler und für den Weltcuptross fühlt es sich an wie „ein Schlag in die Magengegend“. Zumal eben die Strecke am Hochjoch stets eine war, die den Fahrern und Fahrerinnen alles abverlangt hat. Nun bleibt also im Dezember nur noch das Rennen in Cervinia (16. Dezember) ehe Hämmerle und Co. über Weihnachten neue Kräfte sammeln können. Denn mit der Weltmeisterschaft im georgischen Bakuriani wartet erst Mitte Februar der nächste Saisonhöhepunkt für die Snowboardcrosser.