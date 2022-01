Absage des Kinderfaschings Bregenz

Leider müssen wir den Kinderfasching in Bregenz auch in diesem Jahr wieder „fast zur Gänze“ ausfallen lassen.

Wir alle durchleben sonderbare und schwierige Zeiten. Wir wissen, dass diese Pandemie irgendwann ein Ende haben wird. Und wir wissen auch, dass jeder von uns seinen Anteil dazu beitragen sollte.

✓ So gerne wir den Kindern mit Kostümieren, Kinderfesten, Tanzen, Prinz

und Prinzessin erleben - in dieser 5. Jahreszeit eine Freude bereitet

hätten

✓ So gerne wir Erwachsene diese Zeit mit Festen, Bällen, Lachen und

Freude gefüllt hätten

✓ So gerne wir Umzüge veranstaltet und „Mormele“ verteilt hätten

✓ So sehr ist uns klar, dass es auch in diesem Jahr wieder nicht möglich sein wird, all unser buntes Treiben und diese 5. Jahreszeit zu gestalten.