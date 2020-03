Absage der Internationalen Mineralien und Fossilientage

Am kommenden Wochenende finden die Mineralien- und Fossilientage im Kulturhaus nicht statt.

Dornbirn. Am kommenden Wochenende hätten im Kulturhaus die Mineralienbörse stattfinden sollen. Aufgrund der Zeiten des Coronavirus findet diese nun aber nicht statt. In der gestrigen Vorstandssitzung des Vorarlberger Mineralienvereins hat man beschlossen, die Veranstaltung abzusagen. „Wir möchten hier auf keinen Fall ein Risiko eingehen, dass jemand erkrankt. Wir haben sehr viele Aussteller, auch aus Deutschland, die derzeit mit anderen Sorgen zu kämpfen haben“, bedauert Vereinsmitglied Paul Dusleag diese Maßnahme. In diesem Fall geht Sicherheit vor, was dem Verein sehr wichtig ist.