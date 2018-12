Abrocken für den guten Zweck - Charity Pool Vol. 1

Am 08. Dezember werden die Tore des legendären Alten Hallenbades in Feldkirch für eine besondere Veranstaltung geöffnet.

Geboten werden Music & Charity bis 4 Uhr morgens und ein Line-Up vom Feinsten: Prinz Grizzley, Kurzfristig und Mia mit der Band Junipa Gold ON STAGE für einen guten Zweck. Die Vollblut-Musiker treten gemeinsam auf, um den Gesamterlös für Wassertanks in Uganda zu spenden. Auch der DJ Club Bogaloo mit Stefan Strammer und Klaus Rheinberger sorgen für musikalische Leckerbissen in der Bar. Da bleibt garantiert keine Hüfte ruhig: Tanzen, feiern und gute Laune ist angesagt!