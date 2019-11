Abriss steht kurz bevor

In wenigen Wochen wird das in die Jahre gekommene Clubheim der Klostertaler Fußballer abgerissen.

Mit dem Ende der Herbstsaison im Vorarlberger Fußball widmen sich nun die Klostertaler Fußballer einer anderen wichtigen Aufgabe. Ihr Clubheim wird in wenigen Wochen abgerissen, davor muss das Gebäude geräumt werden und noch verwertbare Gegenstände über die Wintermonate in Containern eingelagert werden. Die Fußballer rund um Obmann Florian Seher legen selbst Hand an und sorgen dafür, dass vor dem Abriss noch einiges in Sicherheit gebracht wird. In den kommenden Monaten entsteht an annähernd gleicher Stelle ein neues Vereinshaus. Die Bebauung besteht aus einem eingeschossig in Erscheinung tretenden Neubau. Das Clubhaus ist in Zukunft teilunterkellert. In Ausrichtung und Position orientiert sich das neue Clubhaus an den bestehenden Tribünenstufen. Im Gebäude sind für den Turnierbetrieb erforderlich vier Mannschaftsumkleideräume geplant. Zwei der Mannschaftsumkleideräume, die Gangflächen, ein separates WC und Duschräume, ein Abstellraum für Dressen und Bälle, sowie ein Raum für die Warmwasserbereitung sind über eine externe Treppe im Untergeschoss begehbar.