Abriss der Altenstädtner Volksschule

Planungen für Neubauprojekt laufen auf Hochtouren.

ALTENSTADT Ein Projekt, dass sich mittlerweile länger zieht wie jeder Kaugummi: der Neubau der Volksschule Altenstadt. Diese Verzögerungen sind zurückzuführen auf die Vereinbarungen für den benötigten Baugrund. Nach dem Kauf der Liegenschaft wurde in der Stadtvertretersitzung der Beschluss für das rund 19-Millionen-Euro-Projekt (+/- 20%) gefasst. Wettbewerbssieger waren die Architekten Querformat ZT GmbH, die dann gemeinsam mit Stadt und ortsansässige Vereine im intensiven Austausch alle nötigen Bedürfnisse fürs Dorf abdecken wollen. Während der Sommerferien sind die Bagger bereits aufgefahren, um zu beginnen das bestehende Schulgebäude abzureißen. Der Turnsaal bleibt vorerst bestehen und wird erst im Nachhinein, sobald die neue Halle steht weichen. „Der alte Turnsaal ist ein Sanierungsfall“, erklärt Stadträtin Gudrun Petz-Bechter. Deshalb würde es auch keinen Sinn machen diesen weiter in Betrieb zu nehmen. Der Baubeschluss wird voraussichtlich im Dezember gefasst. Im Herbst 2023 soll die neue Volksschule samt Turnhalle stehen und einsatzbereit sein. Bis dahin sind die Schüler in modernen Containern untergebracht.