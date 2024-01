Abgetrennte Nabelschnur und Neugeborenes auf Schulhof entdeckt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein unterkühlter Säugling auf dem Schulhof einer Grundschule gefunden, nur Stunden nach der mutmaßlichen Geburt.

In der Nacht zu Samstag, 6. Jänner 2024, bemerkten Spaziergänger auf einem sonst von Kindern belebten Schulhof in Bielefeld etwas Erschütterndes: Blutspuren an einer Mauer. Zudem entdeckten sie dann auch eine blutige Nabelschnur, die auf dem Spielplatz in ein Papiertuch eingewickelt war.