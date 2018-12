Abgedrehte Kultur in der Culture Factor Y

Vergangenes Wochenende veranstaltete die OJA wieder ihr allseits beliebtes Film- und Fotocamp.

Lustenau. In Zusammenarbeit mit der Offenen Jugendarbeit Dornbirn fanden im der Culture Factor Y die legendären Film- und Fototage statt. Über 40 Jugendliche nahmen begeistert am Projekt teil und ließen ihrer Kreativität freien Lauf. Unterstützt wurden die Filmer und Schauspieler bei ihrem Ausflug in die Filmwelt von Studenten der FH-Dornbirn. Dabei entstanden drei Kurzfilme zum Thema: Abgedrehte Kultur.

Die Kids vom Jugendtreff Oase hatten einen alten Transporter zum Filmset umfunktioniert. Mit Humor und einem gehörigen Schuss Selbstironie räumten die Jugendlichen mit Vorurteilen auf: Italiener sind Machos, Türken essen nur Döner und bleiben lieber unter sich, Beispiele gab es genug. Die jungen Leute machten in ihrem Film klar, dass man Menschen nicht nach ihrer Nationalität beurteilen darf, dass der Charakter ausschlaggebend ist, nicht die Herkunft. „Wir sind alle BUNT“, die Mädels vom Mädchencafé wissen seit langem, dass Hautfarbe nichts anderes ist als eben eine Farbe. Trifft man sich in den Räumen, die den Mädchen vorbehalten sind, gibt es seitens der unterschiedlichen Kulturen keine Probleme. Lachen und fröhlich sein kann man in jeder Sprache und sowieso in jeder Farbe. In ihrem Film verdeutlichten die Mädchen ihre Ansichten bunt und ausgelassen und ließen von blau bis orange keine Farbe aus. Einem immer aktuellen Thema widmete man sich seitens des Jugendcafés – es ging um Alkohol und Vorbildfunktionen. Eine beeindruckende Dokumentation über den Umgang mit Alkohol und der Pflicht der Älteren Jugendlichen den Jüngeren gegenüber: Auf einer Party wird ordentlich „getankt“. Als alle ihren Rausch ausschlafen, bedient sich der kleine Bruder am Alkohol, der festen Meinung, trinken wäre cool. Ernüchtert kommen die Partysäufer zur Erkenntnis: Wir müssen Vorbild sein, gerade was den Umgang mit Alkohol betrifft.