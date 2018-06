Abgang mit Rums

Ein über 50 Meter hohes Wohnhaus ist im kolumbianischen Medellin dem Erdboden gleichgemacht worden, der Grund waren strukturelle Schäden.

So sieht es aus, wenn etwa 100 Kilogramm Sprengstoff ein Haus in Schutt und Asche legen. Der 54 Meter hohe Wohnblock ging am Donnerstag im kolumbianischen Medellin geplant in einer Aschewolke zu Boden. Strukturelle Schäden besiegelten sein Ende. Ein Ende, das manche seiner bisherigen Bewohner offenbar sehr aufwühlte.